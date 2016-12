17:32, 28 Dhjetor 2016

Andres Iniesta ka thënë se ëndrra e tij është që ta përmbyll karrierën në Camp Nou.

Ai shpreson se edhe pas pensionimit që t’i mbajë lidhjet me këtë klub.

32 vjeçari ka qenë pjesë e klubit spanjoll tash e 20 vite, ku ishte bashkuar me akademinë e klubit, kurse debutimin e kishte bërë në tetor të vitit 2002 si 18 vjeçar.

“Shpresoj të ndodhë”.

“Kur fillon diçka përballesh me çdo gjë të, nuk e di se çfarë do të ndodhë, por që gjërat zhvillohen dhe bëhen më të rëndësishme dhe sheh se në fund do që edhe të pensionohesh te ky klub”, ka thënë Iniesta./Klan Kosova/

