20:40, 30 Dhjetor 2016

Mirëmbajtjen, ndërtimin e rehabilitimin e hekurudhave të Kosovës i kryen me fort zell në vitin që po mbetet mbrapa.

E tani kur kanë mbetur vetëm dy ditë deri në përfundimin e 2016-së, kryeshefi i INFRAKOS-it po krenohet se u la mbrapa një vit i kthesave të mëdha, dhe i punëve të shumta, njofton Klan Kosova.

Por, ankesa pati për subvencionet nga qeveria, të cilat sipas statistikave të prezantuara kanë qenë vetëm 27%.

Megjithatë, ky është i bindur se viti 2017, do të jetë vit i hekurudhave të Kosovës.

Kjo pasi që janë zhvilluar projekte për rehabilitimin e shumë linjave që përveç qyteteve, do ta lidhin vendin edhe me shtetet e rajonit.

Ndër to dhe ajo me më shumë prioritet është linja 10, që do ta përshkruaj Kosovës që nga kufiri me Maqedoninë deri në kufirin me Serbinë.

Faza e fundit nga tri sa i ka kjo punë, përfshinë edhe veriun e Mitrovicës, dhe pritet të filloj më së largu në fillimin e vitit 2018. Shuma për të do të jetë mbi 200 milionë euro.

I pari iINFRAKOS-it premtoi, edhe studimin e fizibilitetit për hekurudhën Fushë Kosovë – Prishtinë – Aeroport.

Kronikë nga Halil Berisha.



