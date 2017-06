15:34, 28 Qershor 2017

Në Info Magazinën e sotme i ftuar është Zafir Berisha nga Nisma për Kosovën.

Me të ftuarin në studio do të kuptoni pse Berisha nuk do e votojë Haradinajn për kryeministër nëse ai bën koalicion me Listen Serbe?

Sa mund të ketë ndikim për krijimin e qeverisë së re një koalicion me Listen Serbe, për këto dhe shumëçka tjetër ndiqeni Info Magazine duke filluar nga ora 17.30.

Interesante