15:44, 30 Qershor 2017

Në edicionin e sotëm të Info Magazine në Klan Kosova e ftuar do të jetë Vjosa Osmani deputetja e zgjedhur e Kuvendit të Kosovës

Me të do diskutohet për rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, situatën me koalicionet e mundshme paszgjedhore dhe të gjitha zhvillimet e fundit politike në Kosovë.

Ndiqeni në Klan Kosova me fillim nga ora 17:30

