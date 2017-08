16:42, 30 Gusht 2017

Presidenti i vendit, Hashim Thaçi ka paralajmëruar se do të krijojë një ekip uniteti për bisedimet Kosovë-Serbi.

Gjatë ditës, përmes një shkrimi autorial, Thaçi ka treguar poashtu se nesër do të shkojë në Bruksel ku edhe do të takohet me Presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, një takim ky që si ata paraprak do të zhvillohet me ndërmjetësimin e përfaqësueses së BE-së, Federica Mogherini.

