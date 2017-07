15:30, 4 Korrik 2017

Info Magazine nga dje ka rinisur ciklin e dialogut social, për të diskutuar mbi sfidat e qeverisjes së ardhshme në Kosovë.

Nga e hëna në të premten me fillim nga 17:30 në Klan Kosova do të diskutohet me ekspertë dhe njohës të fushave të arsimit, ekonomisë, shëndetësisë dhe çështjeve sociale.

Sot do të diskutohet për sfidat ekonomike që e presin qeverisjen e ardhshme të Kosovës.

Në panelin e Info Magazinës do të jenë profesori i ekonomisë, Berim Ramosaj dhe sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi.

Cikli i debateve të dialogut social në Info Magazine të Klan Kosovës realizohet në bashkëpunim me Fondacionin Friedrich Ebbert dhe Iniciativën Kosovare për Stabilitet.

Interesante