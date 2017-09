15:58, 14 Shtator 2017

Sot Info Magazine do të transmetojë drejtpërdrejtë tryezën e Institutit Demokratik të Kosovës (KDI) ku presidenti Hashim Thaçi do të dialogojë me përfaqësuesit e medias dhe shoqërisë civile lidhur me të ardhmen e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

Presidenti Thaçi pritet që në këtë tryezë të adresojë formën dhe përmbajtjen e fazës finale të dialogut me Beogradin që po zhvillohet në Bruksel.

Pos kësaj, në këtë tryezë të organizuar nga KDI-ja, do të shpalosen edhe qëndrimet e opinionistëve dhe ekspertëve lidhur me atë se si duhet të vazhdojë dialogu i lehtësuar nga BE.

