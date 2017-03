16:48, 23 Mars 2017

Në Info Magazine të Klan Kosovës do të diskutohet për ndeshjen e radhës kualifikuese për Rusia 2018 të Kosovës ndaj Islandës.

Sa janë gjasat që kombëtarja e drejtuar nga Albert Bunjaki të nxjerrë rezultat pozitiv? Ku janë pikat e forta, e ku ato të dobëta të skuadrës verdhekaltër? A duhen ndryshime dhe ku?

Këto dhe cështje tjera me rëndësi për rrugën e Kosovës drejt Botërorit do të diskutohen me Bylbyl Sokolin dhe Ramiz Krasniqin në Info Magazine të së enjtes.

