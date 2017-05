16:05, 2 Maj 2017

Në Info Magazinen e sotme i ftuar është Muhamet Mustafa nga Lidhja Demokratike e Kosovës.

Me të ftuarin në studio do të debatohet në lidhje me qëndrimin e LDK-së për zgjedhjet e parakohshme dhe nëse është ky subjekt politik i gatshëm për zgjedhje apo jo.

Për më shumë detaje ndiqeni Info Magazine duke filluar nga ora 17.30.

Interesante