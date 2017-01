17:08, 31 Janar 2017

Në emisionin e sotëm të Info Magazine, do të debatohet për murin në Veriun e Mitrovicës.

Edicioni i sotëm do të realizohet direkt nga vendi i ngjarjes.

Për të kuptuar se çfarë do të ndodhë atje pasi sot është afati i fundit për rrënimin e tij, do të debatohet me Sadri Ferati- Deputet nga LDK, Faruk Mujka –Nënkryetar i Mitrovicës Jugore nga radhët e VV-së dhe Avni Kastrati ish-Kryetar i Mitrovicës jugore nga radhët e PDK-së.

Ndiqeni Info Magazine duke filluar nga ora 17:30.

