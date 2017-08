16:46, 9 Gusht 2017

Në Info Magazinën e sotme të Klan Kosova, të ftuar do të jetë zyrtari i Partisë Demokrtike të Kosovës, Adri Nurellari dhe Fatmir Haxholli nga Lidhja Demokratike e Kosovës.

Në këtë edicion do të debatohet për koalicionet e mundshme në mes PAN dhe AKR-së, sa mund të rrezikohen Vetëvendosje dhe LDK nga ky bashkim i këtyre subjekteve e cilët do jenë hapat e mëtutjeshëm që do pasojnë nga partitë politike.

