17:13, 1 Gusht 2017

Në Info Magazine të Klan Kosovës të ftuara do të jenë Blera Deliu nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Hykmete Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës.

Me to do të diskutohet për zhvillimet aktuale politike në vend si dhe seancën e 3 gushtit.

Ndiqeni në Info Magazine me fillim nga ora 17:30.

Interesante