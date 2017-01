15:59, 19 Janar 2017

Në Info Magazinen e sotme do të jenë të ftuar deputetët Bekim Haxhiu dhe Gëzim Kelmendi.

Me ta do të diskutohet lidhur me debatin që patën në seancën parlamentare ku Haxhiu kritikoi Kelmendin lidhur me deklaratat e tij kur kritikoi Presidenti Hashim Thaçi, që e cilësoi Perandorinë Osmane si pushtuese.

Deputeti Kelmendi kishte kritikuar Presidentin Thaçi, që në përkujtimin e ditës së vdekjes së Gjergj Kastriotit Skënderbeut e kishte quajtur Perandorinë Osmane pushtuese.

Sipas tij, epiteti që Thaçi i dha Perandorisë Osmane, duke e quajtur pushtuese e ka goditur keq Erdoganin, Turqinë dhe gjithë shqiptarët që osmanët nuk i cilësojnë si pushtues.

Na ndiqni në fillim prej orës 17:30.

