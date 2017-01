17:12, 24 Janar 2017

Në Info Magazine të Klan Kosovës, do të jenë të ftuar deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi dhe deputetja e Vetëvendosjes, Donika Kadaj-Bujupi.

Me të ftuarit do të diskutohet për dialogun me Beogradin si shumë çështje të tjera.

Ndiqeni Info Magazine me fillim nga ora 17:30.

