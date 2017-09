22:48, 25 Shtator 2017

Drejtori i Drejtorisë për ekzekutim të sanksioneve , Jovica Stojanoviq deklaroi sot se në burgun “Idrizova” ka pasur incident , por me detaje më të hollësishme do të dalin gjatë ditës së nesërme kur do të kryhet hetimi në terren.

Gjatë ditës së nesërme presim raport për ngjarjen nga ana e drejtorit të burgut së bashku me inspektorët, të dalim në terren dhe të hetojmë rastin se çka ka ndodhur në të vërtetë, tha Stojanoviq.

Media te ndryshme sot raportuan se tre të burgosurit kanë hypur në çatinë e burgut të Idrizovës , duke gjuajtur tjegulla në shenjë revolte. Ata kanë kërkuar takim me drejtorin e burgut, Qerim Mahmuti.

