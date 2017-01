15:18, 18 Janar 2017

Kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Lulzim Basha, është nisur për në SHBA, ku do të marrë pjesë në ceremoninë e marrjes së detyrës nga Presidenti i ri Donald Trump. Basha e ka dhënë lajmin në llogarinë e tij në Facebook, duke shtuar se do të ketë takime me drejtues të lartë të politikës amerikane.

“Me ftesë të Partisë Republikane amerikane dhe mazhorances ne Kongresin amerikan jam nisur për në Ëashington ku do të marr pjesë në ceremoninë e inagurimit të Presidentit Donald Trump, – shkruan kreu i PD-së. – Gjatë vizitës do të kem takime me anëtarë të Kongresit dhe të Senatit, me drejtues të lartë të institucioneve politikbërëse të politikës së jashtme, sigurisë dhe ekonomise.

“Jam i bindur se nën udhëheqjen e Presidentit Trump, SHBA do të mbështese edhe më shumë përpjekjet e Shqipërisë për demokraci, mirqeverisje dhe zhvillim ekonomik.

Mbështetja e SHBA dhe e shqiptarëve të Amerikës eshtë jetike për të ndërtuar një të ardhme më të mirë dhe më të denjë për Shqipërinë.”

Interesante