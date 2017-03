18:41, 6 Mars 2017

Imami Osman Musliu ka treguar se kur e ka parë komandantin legjendar Adem Jashari të vrarë se ka njohur dhe se ka besuar se është ai.

“Kur i pashë trupat dyshoja se është vrarë Adem Jashari, pasi nuk dukej me atë mjekrrën që ne e shohim në televizor. Më pas u binda se edhe ai ishte vrarë”.

“Rifati më tha se Ademi është i vrarë, por zemra nuk donte ta pranonte këtë. Aty kuptova se lufta kishte shpërthyer”, ka thënë Musliu në një rrëfim ekskluziv në Info Magazine të Klan Kosovës.

Imami Musliu ka komentuar edhe faktin se është përfolur se kush e ka kryer procesin e varrimit të familjes Jashari, ai apo imami Fetah Bekolli.

“Fetah Bekolli – ish shoku im, ai ka ardhur 10 vjet në familjen time. Jam gati të debatoj me të në orën 12 natës. Nëse ai thotë se nuk kam qenë në makinë me të me profesorin Zekirja Cana, Cen Desku, atëherë unë kurrë nuk dal të flasë për familjen Jashari”.

“Më vjen keq që në emër të familjes Jashari dikush të përfitojë”, ka thënë Musliu kur është folur se ai mund të mos ketë qenë prezent në ceremoninë e varrimit.

“Mund të flasë ku i ka pasur plumbat Ademi, Hamza, baca Shaban dhe të tjerët”.

Imami Musliu ka thënë se deputetët, Qeveria dhe Kuvendi duhet ta nxjerrin Ligjin për Familjen Jashari.

“Nuk kam kundër asgjë ndaj asnjë familje tjetër, Familja Rugova, Haradinaj, Ramadani, Pajaziti dhe të tjerat. Edhe ata do të ndiheshin të nderuar nëse nxirret ligji për Familjen Jashari”.