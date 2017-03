14:51, 23 Mars 2017

Fatmir Xhafaj u votua me 76 vota pro si Ministër i Brendshëm i Shqipërisë, Eduart Shalsi me 76 vota si Ministër i Çështjeve Vendore, Olta Xhaçka me 79 vota pro si Ministre e Mirëqenies dhe Ogerta Manastirli me 79 vota si Ministre Shëndetësie.

Por në seancë ra në sy mungesa e Ilir Metës, që zyrtarisht nuk kishte njoftuar asnjë angazhim tjetër sot. Mungesa e Ilir Metës në seancë nuk është një rastësi. Pakënaqësia e LSI për emrin e Fatmir Xhafës, si Ministër i Brendshëm është e njohur tashmë.

Në seancë ishin disa prej deputetëve të LSI, që votuan pro ministrave të rinj, pavarësisht mungesës simbolike të kryetarit.

Në seancë ishte edhe Mhill Fufi, deputeti i përjashtuar nga Partia Demokratike që tashmë voton rregullisht në parlament nismat e shumicës.

Ben Blushi dhe Mimoza Hafizi, dy deputetët e LIBRA nuk ishin në Kuvendin e Shqipërisë, shkruan Lapsi, përcjellë Klan Kosova.

