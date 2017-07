22:24, 24 Korrik 2017

Shkëputja e LSI-së nga koalicioni me Partinë Socialiste nuk ishte shkëputja më e mirë e mundshme dhe kjo pasoi në fushatë edhe një gjuhë të ashpër mes dy forcave politike.

“Që nga ora 18:00 ka lëmë 25 vitet e mia parlamentare, politike dhe partiake dhe në këtë detyrë do të jem bashkëpunues me të gjithë, detyrim kushtetutes dhe qytetar dhe jam i hapur për të bashkëpunuar me zotin Rama dhe me gjithë aktorët e tjerë. Është detyrë e imja”, ka thënë Meta në Top Channel.

Meta tha se LSI-ja i takon të shkuarës dhe se pas marrjes së detyrës, ajo për të është si gjithë partitë e tjera.



