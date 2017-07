17:00, 17 Korrik 2017

Bluzat e vjetra zakonisht ose i hedhim, ose vetëm na grumbullohen dhe na zënë vend. Por megjithatë, ka edhe mënyra kreative se si mund t’i përdorni ato.

Ndoshta duket e çuditshme, por bluzat e vjetra mund të kthehen në rroba shumë atraktive. Madje me pak vullnet dhe kreativitet, mund të shndërroni xhinset tuaja në fund, ose edhe mund të bëni kombinime shumë interesante që do të bëni të gjithë të kthehen me sy nga ju, transmeton Klan Kosova.

Për më shumë shiheni një video më poshtë:

5 clothing hacks 5 super-thrifty hacks for your clothes. 👗👖goo.gl/E3M7mr Posted by Bright Side on Mittwoch, 12. Juli 2017

