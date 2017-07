9:00, 14 Korrik 2017

Zlatan Ibrahimoviq është në bisedime me LA Galaxy me synimin e arritjes së një marrëveshje që do ta bënte më të paguarin e Major League Soccer.

Megjithëse 35 vjecari ende nuk e ka kaluar lëndimin e gjurit dhe nuk mund të luajë deri në vjeshtë, Galaxy është gati që të paguajë 7.7 milionë euro në sezon për shërbimet e tij.

