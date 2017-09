22:32, 27 Shtator 2017

Zhvillimi ekonomik lokal është njëri nga prioritetet e kandidatit të LDK-së për kryetar të Rahovecit, konkretisht krijimi i Zonës Industriale.

Sipas Ibrahim Kryeziut funksionalizimi i Zonës Industriale është i bëshëm ku është caktuar në vitin 2001, me ndihmën e qeverisë duke i ofruar kësajë fundit arsyeshmërinë e fizibilitetit apo me formën e kompensimit të pronave.

Madje Kryeziu ka thënë që në qoftë se brenda dy vitesh nuk e bën Zonën Industriale, nëqoftë se zgjidhet kryetar, do të jap dorëheqje.

Kjo sipas tij do të sjell edhe investime të huaja.

Prioritet për Kryeziun është edhe bujqësia, për të cilën dha disa premtime.

“Do të angazhojmë veteriner dhe agronom mobil, që do të jenë në teren në kontakt me bujqit dhe fermerët, në mënyrë që të ofrojnë këshilla. Kemi disa organizata që merren me përpunimin e konservimin perimekulturës të cilat kanë probleme me objekte. Do t’ju ofroj lokacione organizatave që merren me konservimin e perimekulturës dhe do t’i rris të hyrat për bujqësi aq sa rritet trendi i të hyrave lokale” deklaroi Ibrahim Kryeziu, njofton Klan Kosova.

