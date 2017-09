21:35, 27 Shtator 2017

Problemet me të cilat përballet komuna e Rahovecit, kanë qenë prezente edhe gjatë mandateve të tjera, siq është çështja e furnizimit me ujë të pijshëm, është shprehur kandidati për kryetar të Rahovecit nga radhët e LDK-së, Ibrahim Kryeziu.

Kryeziu ka deklaruar që do të bëj një menaxhim më të mirë në këtë komunë, duke u fokusuar në zhvillimin ekonomik lokal, ngritjen e cilësisë së arsimit e ofrimin e mundësive më të mira për të rinjtë.

“Plani im fokusohet në zhvillimi ekonomik lokal, ndërtimi e një zone industriale dhe partneritet të vazhdueshëm me biznese. Do të punoj në ngritjen e cilësisë së arsimit, për të rinjtë që kryejnë fakultetin do të mundësojmë punë provuese njëvjeçare me pagesë. Përveç kësaj do të ndërtoj pesë deri në dhjetë shtëpi në vit për familjet e varfra si dhe ruajtja e trashëgimisë kulturore do te këtë një fokus te veçantë” deklaroi Ibrahim Kryeziu, njofton Klan Kosova.

