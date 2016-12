10:45, 23 Dhjetor 2016

Mbrojtësi i Chapecoense, Neto i cili i mbijetoi “fluturimit të vdekjes” ku humbën jetën skuadra e tij, është rikthyer dhe i ka premtuar botës se do të rikthehet për të luajtur në fushën e blertë.

Mbrojtësi 31-vjeçar tashmë është ka dalë nga spitali dhe fjalët e para të tij ishin se si do të bëjë të pamundurën për të veshur sërish fanellën e skuadrës së tij, shkruan albeu.com

“Kam ardhur këtu sepse duhet të falënderoj ata që luftuan me mua. Kam humbur shokët e mi, por kam vetëm kujtime të bukura. Besoj se shumë shpejt do të jem në gjendje për të luajtur. Do të zbres në fushën e Conda Arena me fanellën e Chapecoenses”, u shpreh Neto.

