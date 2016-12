Fadu Fawaz ka thyer heshtjen duke folur pas vdekjes së ikonës së muzikës George Michael i cili ndërroi jetë në moshën 53 vjeçare, transmeton Klan Kosova.

Fawaz përmes rrjetit social Twitter ka treguar emocionet që ka përjetuar pasi e ka gjetur të dashurin e tij të vdekur ditën e Krishtlindjeve.

“Këto Krishtlindje nuk do t’i harroj kurrë. Ta gjesh partnerin të vdekur në shtrat si gjënë e parë në mëngjes. Do të më mungosh përgjithmonë”, ka shkruar ai në Twitter.

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx

