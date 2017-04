15:13, 4 Prill 2017

Ministri i Punëve të Brendshme, Skënder Hyseni ka thënë se parandalimi i ekstremizmit dhe akteve tjera të dhunës është i rëndësishëm si për vendin tonë, ashtu edhe për rajonin.

“Duhet të bëjmë gjithçka që të ruhet karakteri sekular i shoqërisë sonë, ta ruajmë dhe ta kultivojmë atë sepse kështu do të formohet një shtet demokratik i cili do t’i bashkëngjitej klubit të vendeve përparimtare me shoqëri demokratike”, tha ai.

Këto komente ai i bëri në Gjilan me rastin e nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit për angazhimin e komunitetit në fushën e parandalimit të radikalizmit në mes të ministrisë që ai drejton, Komunës së Gjilanit, Ambasadës Italiane dhe Programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, transmeton Klan Kosova.

Interesante