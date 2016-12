Strategu italian e ka pranuar keq humbjen nga milanezët, duke e bërtitur se si do tu përgjigjet lojtarëve për atë rezultat

14:29, 24 Dhjetor 2016

Humbja në finalen e Superkupës së Italisë ndaj Milan ka bërë që trajneri i Juventus Massimiliano Allegri të zemërohet.

Menjëherë pas ekzekutimit të penaltive, duke biseduar me drejtuesit e skuadrës ai u ka thënë se do të tregohet i ashtër me futbollistët.

“Duhet t’i kap me shkelma për b**e”.

Pas ndeshjes, në konferencën për shtyp, Alegri zbulon pak a shumë objektivin kryesor të nervave të tij.

“Dybala luajti 60 minuta, kohë e mjaftueshme për çdo lojtar. Pati raste plot, mund dhe duhej të ishte vendimtar. Nuk duhet pritur vetëm nga titullarët. Jam shumë i zemëruar”.

نقاش حاد بين اليغري و ماروتا ، باريتشي بعد نهاية المباراة pic.twitter.com/zDT6DYbpKd — Avvocato d'Gigi (@BuffonYR) December 23, 2016

