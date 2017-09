21:57, 22 Shtator 2017

Kandidati për Prishtinën nga LDK-ja, Arban Abrashi ka komentuar humbjen e kryeqyteti nga “duart” e LDK-së në mandatin e kaluar, për t’i mbetur “timoni” kryetarit aktual, Shpend Ahmetit nga Vetëvendosja.

“Problemi më i madh i LDK-së me qeverisjen e Prishtinës ka qenë PR-i dhe reklama e LDK-së, duhet me qenë kritik dhe unë jam vetëkritik”.

“LDK nuk ka ditur të reklamojë punët e veta, në Prishtinë para kësaj qeverisje janë ndërtuar mbi 20 shkolla në Prishtinë, mirë ose keq, 24 shkolla janë ndërtuar”.

“Poashtu janë ndërtuar tri Qendra të Mjekësisë Familjare dhe tri ambulanta gjatë viteve 2010-2013”.

“Nuk kanë dit me shit punën pasi poashtu janë ndërtuar në vitet 2009-2013, 48 kënde të lojrave dhe parqe rekreative”.

“Problemi më i madh ka qenë reklamimi i punëve të mira që janë bërë”.

Abrashi në “Zona e Prishtinës” në Klan Kosova ka thënë se periudha e pasluftës ishte “situatë jo e favorshme për këdo që do të udhëhiqte me Prishtinën”, pasi sipas tij, ka pas një përzierje të kompetencave.

Por çfarë premton Abrashi nëse do të jetë në krye të Prishtinës?

“Arbani do ta bëjë atë që ka bërë secili kryetar, ideja ime është më vazhdu me ndërtu një tullë më shumë, një rrugë më shumë, pra me vazhdu me punë të mira sa janë të mundshme për Prishtinën”.

Interesante