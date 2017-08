21:40, 19 Gusht 2017

Këshilla për personat që vuajnë nga pagjumësia:

1. Ushtrimet ju ndihmojnë që të flini, por evitoni ushtrimet e shkurta para se të shkoni në shtrat.

2. Shkruajini shqetësimet tuaja në vend që të filloni t’i risillni ato në mend ndërsa përpiqeni që të flini gjumë.

3. Një dush i ngrohtë para se të shkoni në shtrat do t’u vinte shumë në ndihmë.

4. Konsumimi i alkoolit mund të shqetësojë gjumin tuaj të natës, kështu që një çaj i ngrohtë me kamomil do të ishte një zgjidhje shumë e mirë për të rënë në gjumë.

5. Evitoni konsumimin e pijeve që përmbajnë kafeinë (kafe, kakao dhe koka kola), sidomos natën vonë.

6. Sigurohuni që të jeni shumë rehat në shtrat. Shtrati vetë duhet të jetë i ajrosur dhe i ngrohtë.

7. Në dhomën tuaj krijoni një mjedis të qetë dhe të ngrohtë.

8. Mos shkoni në shtrat derisa të ndiheni të lodhur.



