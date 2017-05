8:36, 15 Maj 2017

Zëvendësndihmës sekretari i Shtetit për Evropën dhe Azinë, Hoyt Brian Yee, në kuadër të një turi në vendet e rajonit do të zhvillojë sot një vizitë në Tiranë, ku do të takohet me zyrtarë të lartë të shtetit si dhe kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë,, Lulzim Basha.

Siç raportojnë mediat në Shqipëri, kjo vizitë synon gjetjen e një marrëveshje mes maxhorancës dhe opozitës, që kjo e fundit të futet në zgjedhje.

Pak para zhvillimit të kësaj vizite në Shqipëri, yrtari i lartë i DASH, Hoyt Brian Yee bëri një apel, gjatë forumit 2BS të mbajtur në Budva, për të gjitha vendet e rajonit, përfshirë Shqipërinë, transmeton Klan Kosova.

