17:00, 20 Mars 2017

Pas dy ditësh qëndrimi në New York, ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës, Enver Hoxhaj ka udhëtuar për në Washington.

Gjatë qëndrimit në kryeqytetin amerikan, kryediplomati kosovar do të ketë një sërë takimesh me kongresmenë dhe zyrtarë të lartë të Departamentit të Shtetit, ku do të bisedojnë për bashkëpunimin e mëtejmë dhe marrëdhëniet e mira të Kosovës me ShBA-në.

Po ashtu, ai do të marrë pjesë edhe në mbledhjen vjetore të ministrave të Jashtëm të koalicionit anti-ISIS, si dhe do të mbajë ligjeratë në Atlantic Council.

Gjatë qëndrimit dyditor në New York, Hoxhaj pati në fokus lobimin për njohje ku ka takuar një sërë përfaqësuesish të vendeve jo-njohëse të CARICOM'it, Azisë dhe Afrikës.