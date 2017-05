21:44, 29 Maj 2017

Nënkryetari i PDK-së, Enver Hoxhaj duke folur për demarkimin e kufirit me Malin e Zi ka thënë se beson se kjo çështje që ishte problematike tash e sa kohë do të zgjidhet me Qeverinë e ardhshme të Kosovës.

“Ne besojmë që do të arrijmë konsensus dhe këtu ska dallim mes PDK-së, AAK-së e partive të tjera me qëllim që në një afat të caktuar kohor ta ratifikojmë marrëveshjen, ky është një kusht obligativ, mund të ketë debate të ndryshme a është kusht i drejtë ose jo por është kusht që qëndron aty”.

“Besoj se Qeveria dhe Kuvendi i ardhshëm ta ratifikojnë këtë marrëveshje”.

Hoxhaj që është i ftuar në Magazinën Zgjedhore të Klan Kosovës ka thënë se beson se do të ketë një koordinim me AAK-në lidhur me këtë temë.

“AAK nuk ka qenë kundër Demarkacionit, AAK e ka një traditë nga një luftë e lavdishme, Haradinaj ka merita të mëdha”.

“Tema më e madhe e këtij koalicioni është përmbyllja e shtetndërtimit, prandaj do të ulemi me Haradinaj dhe do të bëjmë zgjidhjen, do të bisedojme me partnerët malazezë, por ne si subjekt politik kemi qëndrimet e qarta”.

“Ne jemi të hapur që me partnerët por edhe me opozitën të bisedojmë sepse për tema të interesit nacional, opozita dhe pushteti duhet të jenë bashkë”.

Ai ka thënë poashtu se PDK ka merita për realizimin e pothuajse të gjitha kritereve për liberalizimin e vizave.

“Unë besoj që shumë procese që janë nisur, janë nisur kryesisht nga PDK, por ccfarë mund të them nga 104 kritere që ka pasur Kosova për liberalizim të vizave, është meritë e PDK-së që kemi plotësuar 103 kritere”.

“Kemi dështuar për shkak opozitës dhe të gjitha partive, edhe për shkak LDK-së për këtë kriter të vetëm”.

Hoxhaj ka dhënë edhe një premtim lidhur me një datë të mundshme për liberalizimin e vizave për kosovarët.

“Nuk dua të përmendë data por besoj se në janar të 2018-ës qytetarët do të udhëtojnë pa viza”.

“Në janar të vitit 2018 jam i sigurt që qytetarët do të mund të udhëtojnë pa viza, në shtator mund të ketë takime të Këshillit Europian”.

