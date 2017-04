21:15, 13 Prill 2017

Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës, Enver Hoxhaj, i ftuar në Zona e Debatit në Klan Kosova, ka zbërthyer fjalimin e senatorit amerikan, John McCain, të cilin e dha sot në Parlamentin e Kosovës.

“Gjuha e McCain në fjalimin e sotëm konsistonte në qasjen që e ka pasur Amerika këto 60 vjetët e fundit. SHBA-të duan ta kenë një Europë të plotë dhe Ballkanin pjesë të Europës”, pohoi Hoxhaj.

“Kjo ka të bëjë me atë se si amerikanët e kanë projektuar rendin demokratike, paqen liberale, pas fundit të Luftës së Dytë Botërore – por veçanërisht në këto 20-30 vjetët e fundit kanë përkrahur tri projekte të mëdha në Ballkan. Shtetndërtimet e reja; as Kosova e pavarura, as Mali i Zi i pavarur, as Sllovenia nuk do të kishin ndodhur, pra shtetndërtimi ka qenë fokusi i parë i amerikanëve. Së dyti; ekonomia e tregut, dhe së treti ka qenë demokracia, apo demokracinë mund ta vendosim edhe të dytën, varet nga interpretimet që janë të ndryshme”.

Diplomati kosovar është i bindur se qasja amerikane ndaj Kosovës nuk do të dyshojë as në të ardhmen dhe për këtë tha se ka marrë garanci edhe në vizitën e tij të fundit në SHBA – para dy javësh.

“Ky është konceptimi që ka ndodhur në 20-30 vjetët e fundit dhe natyrisht që nuk do të ketë ndryshim të politikës amerikane në raport me Kosovën”.

“Këtë mund ta them edhe në bazë të vizitave të fundit që i kam pasur në SHBA. Kam takuar edhe sekretarin e shtetit amerikan, Rex Tillerson. Por, po ashtu kam pasur mundësi që në një drekë të flas me gjeneralin James Mattis. Dhe është fascinuese se sa shumë informata kanë, sidomos Mattis ka njohuri të plota për Kosovën. Kosova është një nga projektet më të rëndësishme të amerikanëve meqë edhe në gjuhen e tij ishte se duam ta kemi një Kosovë të fortë”.

