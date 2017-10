21:49, 24 Tetor 2017

Nënkryetari i parë i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj ka thënë në Zona e Debatit se pas rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve, do të shqyrtojnë të gjitha mundësitë për të ndërtuar koalicionet që plotësojnë vetëm interesin e qytetarëve.

”Më 11 qershor ka qenë e pamundur të krijojmë një kulturë politike që e dëshironim. Kësaj here ka pasur abstenim për disa kandidatë për kryetar të komunave”.

”Se si do ndërtojmë koalicionet varet nga interesi i qytetarëve. Nuk do ta mbështesim çdo kandidat komune por as edhe nuk do kërkojmë mbështetje prej çdo kujt. Por, në fund vendosë prapë kryesia qendrore së bashku me degën e PDK-së”, është shprehur Hoxhaj, njofton Klan Kosova.

Ai tutje ka shtuar se gjithmonë kanë punuar me seriozitet në zgjedhjen e pretendentëve për garën e të parit të Prishtinës.

Megjithatë Enver Hoxhaj nga PDK, ka potencuar se për marrëveshjet e koalicioneve nuk do të pranojnë mbështetje nga çdo kryetar komune, njofton Klan Kosova.

”PDK ka një program konkret se si e sheh raportin me zgjedhjet për pushtetin lokal. 67% të këshilltarëve komunalë janë të rinj, kjo ka qenë një hapje e madhe e Partisë Demokratike. Prishtinën PDK e ka mar cdo herë seriozisht”.

”Ne kemi bërë përpjekje që Prishtinën ta marrim seriozisht por do bëjmë edhe përpjekje më të madhe për të ardhmen”.

”Edhe në këto zgjedhje kemi konkurruar me kryetarin e degës i cili ka qenë pra kryetar dege. Sipas analizës time të marr në terren rezulton se edhe votues të Vetëvendosjes janë votues të LDK-së”, ka përfunduar ai, në Zona e Debatit, njofton Klan Kosova.

