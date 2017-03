10:53, 22 Mars 2017

Në ditën e dytë të qëndrimit në Ëashingron, ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës, Enver Hoxhaj ka vazhduar me realizimin e shumë takimeve në dhomën e përfaqësuesve dhe me senatorë të kongresit amerikan, nga partia Republikane dhe Demokrate.

Gjatë këtyre takimeve, kryediplomati kosovar ka folur për progresin e Kosovës në konsolidimin e brendshëm, në forcimi e subjektivitetit ndërkombëtar, njohjet e Kosovës, si dhe sfidat që e presin në vijim.

Në prag të kompletimit të 10 vjetorit të shtetësisë, Hoxhaj ka diskutuar me ligjvënësit amerikanë për raportet e shkëlqyera të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u kërkuar që të vazhdojnë mbështetjen edhe më të madhe në këtë drejtim, tani kur Kosova dhe rajoni përballen me rreziqet nga ndikimi rus.

Po ashtu, ai ka marrë pjesë në një seancë të Kongresit amerikan ku i ka informuar kongresistët dhe një audiencë shumë më të gjërë për zhvillimet politike në Kosovë, pas vizitës së këtyre kongresistëve në Kosovë.

Shefi i diplomacisë kosovare sot do të marrë pjesë në takimin e ministrave të Jashtëm të koalicionit anti-ISIS, me ftesë të Sekretarit Amerikan të Shtetit, Rex Tillerson, transmeton Klan Kosova.

