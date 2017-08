13:00, 16 Gusht 2017

Shefi i Grupit Parlamentar të PDK-së, Enver Hoxhaj pas takimit konsultues në emër të koalicionit PAN ka thënë se me 24 gusht PAN do ta propozojë kandidatin për kryetarë Kuvendi, njofton Klan Kosova.

“Pasi u dakorduam për datën 24 gusht, do të kryejmë punën e kryekuvendarit ndërsa në afat rekord do të bëhet Qeveria”, ka thënë ai.

Sipas Hoxhajt, Haradinaj do të bëjë reforma dhe do të merret me çështjet që kanë nevojë për “konsensus politik”.

