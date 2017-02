18:30, 9 Shkurt 2017

Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës, Enver Hoxhaj ka marrë pjesë sot në takimin vjetor të vendeve të Ballkanit Perëndimor, që po mbahet në Shkup.

Hoxhaj më takimin ku i pranishëm ishte edhe Komisioneri Johannes Hahn, tha se Kosova këtë vit po synon të aplikojë këtë vit për statusin e kandidatit për anëtarësim në BE.

“Kosova po punon në agjendën evropiane të reformave dhe kur kjo të zbatohet do të aplikojmë për statusin e kandidatit. Ne jemi i vetmi vend në rajon i cili ende nuk është shtet kandidat për t’u anëtarësuar në BE dhe këtë gjë do ta bëjmë këtë vit”, tha Hoxhaj, transmeton Klan Kosova.

Ministri deklaroi se rajoni i Ballkanit gjendet në fazë të rëndësishme për shkak të sfidave të brendshme me të cilat ballafaqohet çdo shtet dhe kërcënimeve globale të cilat janë pjesë e realitetit rajonal.

Ai theksoi se bashkëpunimi rajonal nuk duhet të shihet vetëm si proces teknik, por edhe si proces politik i domosdoshëm për përmirësimin e marrëdhënieve ndërshtetërore dhe të raporteve mes fqinjëve.

Kryediplomati kosovar tha se ajo çka njerëzit kanë nevojë në rajon është krijimi i vendeve të punës, mirëqenie ekonomike dhe modernizim.

Interesante