15:13, 6 Qershor 2017

Nënkryetari i PDK-së, Enver Hoxhaj ka thënë se “PDK-ja është forca më e madhe politike, dhe forca e vetme e ndryshimit që ka Kosova”.

“PDK është parti e besimit. Tash ne jemi në një Fillim të Ri, por fillimi i ri nuk mund të nisë me liderë që nuk kanë bateri të forta, që nuk kanë guxim të marrin vendime të mëdha”, ka thënë Hoxhaj në Suharekë, njofton Klan Kosova.

Hoxhaj këtu duket se në një mënyrë i është referuar edhe spotit të fushatës zgjedhore ku LDK paraqitet me bateri të harxhuar kurse Vetëendosja me bateri që digjen derisa partia e tij me bateri të forta.

Ai ka vlerësuar lartë Kadri Veselin për të cilin tha se është lider i vendimeve të mëdha.

“Me Kadri Veselin, fuqizohet qytetari, pensionisti, rinia, gratë dhe vetë shteti. Kosova do të duket ndryshe pas 4 vitesh falë një shprese, një optimizmi, një besimi, që kemi në Suharekë e në Kosovë, dhe kjo forcë e ka vetëm një emër dhe mbiemër, e ai është Kadri Veseli”.

Interesante