16:51, 23 Gusht 2017

Koalicioni PAN do të merr pjesë në seancën e nesërme konstiuive të Kuvendit të Kosovës.

Këtë e ka konfirmuar për klankosova.tv nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj.

“Unë konfirmoj se do të marrim pjesë në seancë. Do të shohim se çfarë do të ndodhë”, tha ai, njofton Klan Kosova.

Gjatë ditës së sotme, ishte kandidati për kryeministër i këtij koalicioni Ramush Haradinaj i cili deklaroi se seanca e nesërme mund të mos mbahet fare.

