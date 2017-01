Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës, Enver Hoxhaj ka dënuar sulmin në Stamboll përmes një postimi në Twitter, njofton Klan Kosova.

Hoxhaj ka shprehur ngushëllime për popullin dhe qeverinë turke.

Të paktën 35 persona kanë vdekur dhe 40 të lënduar pas sulmit terrorist në klubin e natës Reina në Stamboll.

Strongly condemn the attack in #Istanbul. Deepest condolences to the people and gov of #Turkey @MevlutCavusoglu

— Enver Hoxhaj (@Enver_Hoxhaj) January 1, 2017