12:53, 20 Prill 2017

Në takim me Drejtorin e Agjencisë Kundër Korrupsionit, Shaip Havolli, Ministrja e Drejtësisë, Dhurata Hoxha, është shprehur se përkrah parezervë Agjencinë dhe i ofron mbështetje dhe bashkëpunim të plotë.

“Projektligji për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik nuk do të jetë i vetmi ligj që fuqizon angazhimin e përbashkët me Agjencinë Kundër Korrupsionit”, theksoi ajo duke shtuar se mirëpret thellimin e bashkëpunimit për luftimin e korrupsionit, nëpërmjet fushatave vetëdijesuese, nismave ligjore dhe iniciativave të përbashkëta që mund të ndërmarrë ministria e Drejtësisë me Agjencinë, kundër korrupsionit.

Po ashtu, Hozhadiskutoi me Drejtorin e Agjencisë edhe për rishikimin funksional të sektorit të sundimit të ligjit, fushat që prek ky rishikim si dhe pritjet nga ky aktivitet tejet i rëndësishëm në funksion të fuqizimit të sundimit të ligjit. Ministrja Hoxha, ceku po ashtu rëndësinë e Grupit punues që po merret me Kodin Penal dhe Kodin e Procedurës penale.

Nga ana e tij, kreu i Anti-Korrupsionit Shaip Havolli theksoi rëndësinë e miratimit të ligjeve, që do të ashpërsonin luftën kundër korrupsionit.

“Mirëpresim aprovimin e disa projektligjeve në Kuvend, të iniciuara nga Ministria e Drejtësisë që janë në funksion të fuqizimit të sundimit të ligjit. Po ashtu, institucioni që drejtoj ofron kompetencën maksimale për fuqizimin e sundimit të ligjit, luftimin e dukurive negative, jo vetëm duke evidentuar dobësitë por edhe duke vepruar me ligj për luftimin pa kompromis kundër korrupsionittha ai.

Bashkëbiseduesit u dakorduan për takime më të shpeshta periodike dhe thellim të bashkëpunimit të ndërsjellë, në drejtim të fuqizimit të zbatim, transmeton Klan Kosova.

Interesante