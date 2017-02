16:18, 13 Shkurt 2017

Ministrja e Drejtësisë, Dhurata Hoxha, ka vizituar sot, Gjykatën themelore në Pejë ku u prit nga kryetari i saj, Kreshnik Radoniqi.

Pasi foli për arsyet e vizitës dhe gjendjes në sistemin e drejtësisë, ajo diskutoi për reformën dhe prioritetet e Ministrisë së Drejtësisë.

“Një nga ndryshimet pozitive që presim të ndodhin pas rishikimit funksional në sektorin e sundimit të ligjit, është hartimi i strategjisë së sektorit të sundimit të ligjit, strategji e cila do të jetë baza e reformave të vazhdueshme që do të ndërmerren në sektorin e sundimit të ligjit, duke përfshirë edhe gjyqësorin. Funksionimi efektiv i gjykatave themelore është kyç për sundimin e ligjit”, theksoi Hoxha.

Po ashtu, ministrja e drejtësisë vuri në dukje rëndësinë e pjesëmarrjes gjithëpërfshirës në rishikimin të legjislacionit.

“Pjesëmarrja juaj aktive duke kontribuar jo vetëm me punë në grupe punuese por edhe duke i komentuar me shkrim amendamentet e caktuara që ju i hasni në praktikë, do të jenë të mirëpritura dhe do të rishikohen nga grupi punues gjatë rishikimit të legjislacionit, ngase ligjet e aprovuara duhet të jenë edhe të aplikueshme”, theksoi ajo.

Nga ana e tij, kryetari i Gjykatës themelore, Kreshnik Radoniqi mirëpriti vizitën e Ministres Hoxha duke theksuar se vizitat e tilla ndikojnë gjithanshëm në punën e tyre, sepse është dëshmi se gjyqësori ka mbështetjen e plotë nga institucionet qendrore.

“Përkushtimi ynë për ngritjen e cilësisë së gjyqësorit është i vazhdueshëm. Konsideroj se perceptimi i punës së gjyqësorit nuk është në pajtim me punën që bëhet, ne bëjmë punë të çmueshme dhe kontribuojmë çdo ditë për fuqizimin e sundimit të ligjit”, theksoi Radoniqi.

