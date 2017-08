15:47, 24 Gusht 2017

Avdullah Hoti ka kritikuar ashpër Lëvizjen Vetëvendosje në një konferencë për media, duke thënë se si është e mundur që ata të cilët i akuzonin për korrupsion tani po u kërkojnë bashkëpunim.

Sipas Hotit, Vetëvendosje është shndërruar në një version edhe më të keq se Partia Demokratike e Kosovës.

“PAN dhe Vetëvendosje po e shfrytëzojnë kuvendin për motive të ulëta politike. Vetëvendosje në mandatin e kaluar ka shkuar shumë larg me metoda për të ardhur në pushtet, duke sulmuar fizikisht kryeministrin, familjen dhe stafin e tij”, ka thënë Hoti.

“Keni parë përpjekjet e paprecedentë të Vetëvendosjes duke mos zgjedhur mjete fare. Veseli atëherë ka koketuar me Vetëvendosjen dhe njëjtë po bën tani. Janë bërë bashkë me AAK-në dhe Nismën për rrëzimin e Qeverisë”.

“Vetëvendosje do koalicion me LDK-në, por nuk janë të gatshëm të bashkëpunojnë siç kërkohet. Si mund të kërkojnë bashkëpunim me ne kur për ne kanë dorëzuar 70 dosje në prokurori. Ata le të deklarojnë pra se ato kanë qenë mjete për të ardhur në pushtet”.

“Vetëvendosje është shndërruar edhe në version më të keq se PDK dikur”.

E vetmja qeveri që mund të themelohet në Kosovë është qeveria që udhëhiqet dhe përcaktohet nga LDK.

Kandidati për kryeministër nga koalicioni LAA, ka thënë për mediat se vetëm Lidhja Demokratike e Kosovës mund ta përcaktojë dhe ta formojë Qeverinë e re të Kosovës, njofton Klan Kosova.