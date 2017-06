10:40, 8 Qershor 2017

Kandidati i koalicionit LDK-AKR-Alternativa, Avdullah Hoti mëngjesin e kësaj se enjte ka vendosur lule te varri i ish presidentit Ibrahim Rugova.

“Presidenti ynë historik Ibrahim Rugova ishte prijës i një gjenerate atdhetarësh që krijuan shtetin e Kosovës”, ka thënë Hoti, transmeton Klan Kosova.

“Rugova sot është frymëzuesi i një brezi tjetër me duar të pastra – Brezit të Republikës, që po synon forcimin e sovranitetit shtetëror ku sundon ligji, pa krim e korrupsion, të zhvilluar ekonomikisht, të integruar në BE dhe në miqësi të përjetshme me SHBA-në”, ka shkruar ai në Facebook.



Interesante