22:42, 31 Maj 2017

Kandidati i koalicionit LDK-AKR-Alternativa, për postin e kryeministrit, Avdullah Hoti ka thënë se ushtrinë e Kosovës do ta bëjnë bashkë me SHBA-në dhe NATO-n.

“Ne nuk trumbetojmë, por ushtrinë do ta bëjmë bashkë me NATO. Ajo nuk mund të mbetet peng i një grupi politik – pakice”, ka thënë Hoti, njofton Klan Kosova.

Për këtë çështje ai ka thënë se do të kërkojnë involvim më të madh të SHBA-së ashtu sikur në dialogun Kosovë – Serbi.

Dhe për këtë ai ka thënë se do të ia dalin mbanë.

“27 vjet me radhë kush i ka marrë vendimet e mëdha?. Ne jemi ata që kemi marrë vendimet më të vështira. Shpalljen e Pavarësisë në vitet e 90-ta, themelimin e ushtrisë në ekzil”, ka shtua ai në Magazina Zgjedhore.

“Ne jemi marrë me problemet kapitale”, ka shtuar ai.

“Demarkacioni me Malin, hapja e demarkacionit me Serbinë. Ne do t’i japim momentum krejt tjetër dialogut me Serbinë”.

Ai ka shtuar më tej në mandatin e fundit kanë arrit të t’i shtrijnë institucionet në veri të vendit, dhe se kryeministri Mustafa ka arrit që ta ndalë trenin ilegal nga Serbia.

