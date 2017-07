22:22, 11 Korrik 2017

Ministri i Financave, Avdullah Hoti ka thënë se i vjen mirë që Shqipëria e ka kthyer përsëri çmimin referent për patatet që eksportohen nga Kosova në Shqipëri, njofton Klan Kosova.

Këto komente Hoti i bëri pas sqarimit nga Dogana e Shqipërisë në lidhje me çmimet referente të patateve.

Sipas tij, tregu i përbashkët duhet vendosur duke bashkëpunuar e jo me veprime të njëanshme.

“Me vjen mire qe Qeveria e Shqiperise e ka kthyer çmimin referent për patatet qe eksportohen nga Kosova ne Shqiperi sikurse me pare. Ky eshte lehtesim per prodhuesit tane. Besoj se veprime te tilla nuk do te ndodhin me ne te ardhmen. Tregu i perbashket duhet vendosur duke bashkepunuar, e jo me veprime te njëanshme”, ka shkruar ai.

