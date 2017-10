21:04, 4 Tetor 2017

Shefi i Grupit Parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti, gjatë një tubimi me elektoratin në Rahovec, ka thënë se kandidati i LDK-së, Ibrahim Kryeziu do të jetë kryetar i ardhshëm i Rahovecit dhe ai do të zbatojë projekte të mëdha në këtë komunë.

Hoti ka theksuar se kanë kaluar saktësisht dhjetë vjet që kur LDK nuk është në krye të qeverisjes në Rahovec, por kjo do të ndodhë më 22 tetor.

“Kryeziu e ka përkrahjen e plotë të të gjitha strukturave të LDK-së, duke qenë se është një patriot, punëtor dhe aktivist i madh. Kryeziu që në vitet e 90-ta kishte siguruar bursa për studentë, përfshirë edhe vetë mua”, ka pohuar Hoti, njofton Klan Kosova.

Kryetari i LDK-së, Isa Mustafa, ka thënë se Ibrahim Kryeziu po kthehet në kohën më të duhur për të udhëhequr Rahovecin.

“Programi ynë është më i miri dhe do ta zhvillojë Rahovecin, sidomos në ato degë për të cilat ju jeni të shquar. Zhvillimi ekonomik dhe punësimi është prioritet mbi prioritetet për ne”.

Kandidati i LDK-së për Rahovecin, Ibrahim Kryeziu tha se LDK do ta bëjë ndryshimin e madh, sepse Rahoveci ka mbetur aty ku e kanë lënë në vitin 2007.

“Rahoveci duhet ta ketë zhvillimin ekonomik dhe perspektivën që e meriton”, ka thënë Kryeziu, duke kritikuar qeverisjen e papërgjegjshme të udhëheqjes së deritashme.

Ai është shprehur i bindur se zgjedhjet e 22 tetorit do ta përcaktojnë edhe fatin e qeverisjes qendrore, e cila, sipas sij do të jetë jetëshkurtër.

