1 Korrik 2017

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryeministër, Avdullah Hoti, ka ftuar partitë politike në Kosovë që të bëhen bashkë kundër pjesëmarrjes së Presidentit, Hashim Thaçi, në dialogun me Serbinë, njofton Klan Kosova.

“Ne kundërshtojmë përpjekjet jo kushtetuese të Presidentit Thaçi për të marrë pjese në dialog me Serbinë krye në vete. Ftojmë partitë e tjera politike të bëjnë të njëjtën gjë”, ka shkruar Hoti në llogarinë e tij në Facebook.

“Nuk e kam të qartë kujt i jep përgjegjësi Presidenti për bisedat që mund të bëjë, kush i përcakton temat dhe kush merr përgjegjësi për realizimin e marrëveshjes së arritur pasi Presidenti ka rol te caktuar dhe të kufizuar kushtetues”.

Hoti e cilëson Thaçin edhe shkes Kushtetute.

“Është e pa kuptim tani kur vendi është në proces të krijimit të institucioneve të merret ky veprim nga Presidenti. Ai ka shkelur Kushtetutën me pjesëmarrje direkte në zgjedhje në krah të partisë së tij. Prandaj, ai nuk përfaqëson unitetin popullor, por vetëm partine e tij”.

“Dialogun do ta zhvillojë Qeveria. Dialogu me Serbinë do të vazhdojë pas krijimit të institucioneve. Do të jetë dialog me një platformë të re, me dinamikë shumë më të ngjeshur, me afate kohore të prera, me involvim më të madh të partnerëve tanë nga BE dhe ShBA, duke vendosur në tavolinë të bisedimeve të gjitha temat. Mbi të gjitha, do të jetë dialog me transparencë të plotë dhe involvim të të gjithëve dhe me llogaridhënie për çdo raund të bisedimeve”.

