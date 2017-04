0:17, 8 Prill 2017

Anëtari i lartë i PDK-së, Rexhep Hoti derisa ka folur për iniciativën e presidentit Hashim Thaçi për themelimin e Ushtrisë së Kosovës, ka përdorur fjalët më të zgjedhura për shefin e dikurshëm në parti.

“Thaçi është politikan i kalibrit evropian”, ka thënë Hoti, duke theksuar se Thaçi nuk është tërhequr nga iniciativa për transformimin e FSK-së, njofton Klan Kosova.

“Të gjithë ata që kanë dështuar në politikën e Kosovës mund të flasin. Thaçi është strateg, nuk mund te themi se nuk ka gabime, por ato që i bën i bën në mënyrën më të mirë”, ka pohuar Hoti në “Ora e Fundit”.

Kurse për ushtrinë, Hoti ka shtuar se presidenti nuk ka thënë që të mos vjen në rend të ditës – kjo deri sa të bëhen konsultimet me faktorët relevantë.

“Hashim Thaçi e ngriti dhe avancoi ushtrinë më tutje. Kosova është vija e fundit që mbron civilizimin perëndimor”, ka pohuar ai.

“Thaçi kur ka thënë se do të tërhiqet nëse nuk bëhet ushtria ka dashur të thotë se e ka shumë seriozisht”.

“Fjala të mos procedohet nga fjala tërheqje ka shumë dallim. Askush nuk mund të vë veto për themelimin e ushtrisë së Kosovës”.

Sipas Hotit Forcat e Armatosura janë projekt i storjes së suksesit dhe do të formohen, me ndryshime kushtetuese, e nëse serbët nuk i thonë kurrë po, do ta formojnë atë me ligj.

“Ambasadori Greg Delwaie ka thënë se brenda vitit 2017 do të bëhet ushtria e Kosovës. Mendimi i tij është real, por që ndryshimet kushtetuese marrin kohë. Tash e 27 vjet e kemi mbështetjen e SHBA. Nuk është e rastësishme dashuria e SHBA për Kosovën”, ka thënë Hoti.

“Opozita nuk duhet ta kërkojë dorëheqjen e Thaçit”, ka përfunduar ai.

