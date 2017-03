9:22, 1 Mars 2017

Me ratifikimin e marrëveshjes për sigurinë e ujit dhe mbrojtjen e kanalit të ujit do të bëhet mirëmbajtja e kanalit të ujit nga Ujmani në pjesën tjetër të Kosovës si dhe do të mundësohet ndërtimi i një rezervuari të ujit në fshatin Mihaliq.

Këtë marrëveshje e ka prezantuar ministri i Financave, Avdullah Hoti në mbledhjen e sotme të Qeverisë së Kosovës, njofton Klan Kosova.

Hoti ka bërë të ditur se vlera e saj është 22 milionë euro dhe është një marrëveshje me afat prej 20 vjetësh.

Kjo marrëveshje është e lidhur mes Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim që është në kuadër të Bankës Botërore.